I gesti di Giorgia Meloni | ecco cosa raccontano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dai tocchi sul viso agli oggetti sistemati:in che modo idiaprono una finestra sulla sua emotività secondo uno dei massimi studiosi di linguaggio non verbale in Italia

'Stop, stop, stop'. E' questo il virgolettato rubato a Meloni, nel corso del vertice di maggioranza sulla manovra andato in scena venerdì sera. Al tavolone rotondo della Sala Verde la presidente Meloni lo ripete più volte, blindando la "linea dura" con eloquenti gesti delle mani. Stop al reddito di cittadinanza. Sei mesi di proroga e poi basta sussidio a chi è in grado di lavorare.