I famosi bonus bolletta aggiuntivi diventano 2 | 300€ e 500€ | chiedili immediatamente contro la stangata

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Due nuovibollette arrivano ad aiutare gli italianila durissimadella luce e del gas. Come sappiamo le famiglie italiane sono in estrema difficoltà perché il costo della luce del gas è aumentato in una maniera davvero spaventosa. È stato proprio a causa della guerra in Ucraina e dell’inflazione che ormai è arrivata al 12%, che energia e gas sono arrivati a costare sempre di più.(Fonte: ilovetrading.it)Secondo gli esperti le famiglie attualmente pagano addirittura il 50% in più per le utenze della luce del gas e quindi stiamo parlando di unasenza precedenti. Ma questi due nuovissimiper le bollette da €300 e €500 possono essere veramente un’opportunità preziosa per le famiglie per avere ...