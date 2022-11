I Cani | venerdì 25 al Teatro Solimene di Montella

(Di mercoledì 23 novembre 2022)25 Novembre alle ore 19.00 aldi(AV) ci sarà il secondo appuntamento della Stagione Teatrale 2022 diretta da Angelo Sateriale, in collaborazione con Spectra Service e ...

RomaToday

25 NOVEMBRE ore 19.00 TEATRO SOLIMENE Piazza Garzano MONTELLA (AV) IDi e con Alda Parrella Con la partecipazione di Grazia Ocone Regia Linda Ocone BIGLIETTO 10 euro Info e Prenotazioni ...2 dicembre, e in replica sabato 3 e domenica 4 dicembre (inizio ore 21, biglietti platea 31+... "Roba minima", diceva Jannacci: barboni, tossici, prostitute coi calzett de seda, ma anchecoi ... È arrivato il Black Friday anche per gli animali: i prodotti da acquistare per renderli felici