Highlights Olimpia Milano-Efes 51-80 | basket Eurolega 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilcon glidi-Anadolu51-80, match valido per la nona giornata dell’. Secondo tempo da incubo per gli uomini di Ettore Messina, che con appena 17 punti a referto in 20 minuti crollano sotto i colpi dei campioni in carica trascinati da un grande Will Clyburn, autore di un match da 24 punti e 9 rimbalzi con percentuali davvero notevoli. PROGRAMMA TV 9^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE GLISportFace.