Highlights Marocco-Croazia 0-0 | Mondiali Qatar 2022 VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilcon glidi0-0, match valido per la prima giornata dei gironi deidi. Sfida molto intensa quella andata in scena a Doha, ma non arriva nessun gol nonostante i tentativi insistiti dei nordafricani che tutto sommato giocano con maggiore personalità e voglia rispetto ai croati, oggi davvero deludenti e spuntati. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Le pagelle e il tabellino di Marocco - Croazia (4 - 3 - 3): Bounou 7; Hakimi 7, Saiss 6.5, Aguerd 6, Mazraoui 6.5; Ounahi 6 (81 Sabiri sv), Amrabat 7, Amallah 6; Ziyech 6, En - ...