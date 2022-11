Highlights Cluj Napoca-Brescia 91-86 | basket Eurocup 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilcon glidi91-86, match valido per la quinta giornata dell’. La Germani subisce la terza sconfitta europea della stagione in Romania, al termine di una partita molto equilibrata che vede i lombardi pagare dazio nell’ultimo quarto. Non bastano i 16 punti di Della Valle e i 15 di Petrucelli. Di seguito glidel match. RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO GLISportFace.

SPORTFACE.IT

La Lazio proverà a tenere il trofeo a Roma: CFR2 - 1 Lazio La Lazio ha il diritto di sentirsi moderatamente delusa per aver mancato la qualificazione nella fase a eliminazione ...contro Copenhagen) Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League : fase a gironi (2021/22): Sivasspor - CFR3 - 0 Slovan Bratislava (SVK) Ranking UEFA : 79° Gruppo H : V3 P2 S1 GF9 ... VIDEO Cluj Napoca-Brescia 91-86, highlights Eurocup basket 2022/2023 Nonostante la penultima posizione del gruppo A con record 1-3, il Cluj-Napoca è il miglior attacco del girone A di EuroCup Basketball e tra le migliori per percentuali dalla ...Guarda EuroCup event: U-BT Cluj-Napoca - Germani Brescia live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.