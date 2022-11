“Hai svaccato” | Chiara Nasti di nuovo nel mirino degli hater

(Di mercoledì 23 novembre 2022)mostra la pancia dopo il parto: glila insultanomostra la pancia a pochi giorni dal parto e finisce dinel, che hanno rinfacciato all’influencer alcune dizioni fatte all’inizio della gravidanza. La giovane, che pochi giorni fa ha dato alla luce il piccolo Thiago, si è infatti mostrata sui social con una tuta aderente, che lasciava intravedere la pancia. Nulla di male se non fosse che alcuni utenti si sono ricordati di quando, all’inizio della gravidanza,dichiarò che avrebbe fatto di tutto per perdere peso dopo la gravidanza evitando di “svaccare” come spesso succede ad altre donne. Diverse persone, così, ...

ilmattino.it

Chiara Nasti mostra la pancia a 4 giorni dal parto, travolta dalle critiche: '' Chiara Nasti attaccata dagli hater: 'Sei una pseudo - madre,fatto un figlio solo per i soldi'. Lei si ...Leggi anche > Chiara Nasti mostra la pancia a 4 giorni dal parto, travolta dalle critiche: '' Leggi anche > GFVip, Daniele Dal Moro ricoverato con urgenza in ospedale. La confessione a ... Chiara Nasti mostra la pancia a 4 giorni dal parto, travolta dalle critiche: «Hai svaccato» Chiara Nasti si confida con i fan. L’influencer napoletana dopo una settimana dal parto ha raccontato su Instagram il motivo per cui ha subito un parto cesareo.Chiara Nasti a 4 giorni dal parto non nasconde la sua pancia. La nota influencer ha dato alla luce da pochi giorni il suo primogenito Thiago, ma già si mostra con una tuta aderente, ...