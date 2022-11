Guerra Russia-Ucraina | nuova ondata di missili su Kiev | 3 morti Colpite anche Odessa | Mykolaiv e nel Dnipropetrovsk | “Restate nei rifugi” Blackout in Moldavia per i raid russi sul territorio ucraino

... generale inverno: gli strateghi del Cremlino arruolano il freddo per costringere il nemico alla resa -in Ucraina, buchi nelle sanzioni a Mosca: cresce l'export verso la. Gli Usa in ...Il Parlamento europeo approva la risoluzione per riconoscere la lacome "stato sponsor del terrorismo". La risoluzione, adottata con 494 voti favorevoli, 58 ...atti di terrore e crimini diGuerra in Ucraina: allerta aerea su tutto il paese e pericolo nucleare che non viene affatto scartato dai servizi dello Sbu di Kiev: Unian avvisa che cinque bombardieri strategici russi Tu-95 sono ...Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e la sua delegazione non potranno entrare in Polonia e partecipare alla riunione ministeriale dell'Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e ...