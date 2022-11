Gucci | Alessandro Michele lascia la maison | cosa è accaduto?

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dal prestigioso marchio è in arrivo una notizia clamorosa: sembrerebbe proprio che il direttore creativo didal 2015,, sarebbe in procinto dire la prestigiosa casa di moda.: i dettagli della vicendaGià a partire dai primi mesi del 2023 si prospettano perimportanti cambiamenti, a cominciare dalla direzione creativa, che non sarà più sotto la guida di, e a lanciarne la notizia è stato il magazine Women’s Wear Daily, secondo cuidovrebbe rire proprio oggi, mercoledì 23 novembre, una dichiarazione ufficiale sull’imminente cambio del ...

Il direttore creativo diMichele, sta per lasciare la casa di moda controllata dal gruppo francese Kering. L'indiscrezione, non confermata ne' da Kering, ne' da, e' stata anticipata da Wwd (Women's ...La notizia, trapelata nella tarda serata di martedì 22 novembre, è di quelle che fanno davvero tremare:Michele sarebbe in procinto di lasciare il ruolo di direttore creativo di. La notizia, riportata dal sito WWD, spiega la mossa da parte del gruppo Kering, cui fa capo il brand, con l'...Alessandro Michele lascia Gucci Il rumor, lanciato da WWD, rimbalza ovunque a qualche ora. Dietro il (per ora presunto) addio, una divergenza con la proprietà del brand. «Gli è stato chiesto di ...Sembra che il direttore creativo, protagonista insieme al presidente e ceo Marco Bizzarri dell’escalation del marchio dal 2015 a oggi, non sia d’accordo sui cambiamenti di rotta che gli si dice di far ...