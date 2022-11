Gucci | Alessandro Michele lascia In corsa per la successione Riccardo Tisci e Phoebe Philo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) E' fibrillazione in casaha ufficializzato stasera, 23 novembre 2022, la sua uscita di scena. Chi prenderà il suo posto? Si sussurra che siano in, pugliese, considerato fra i migliori fashion designer del mondo e, già direttore creativo di Cèline. In ogni caso, si parla di terremoto nel fashion system., stilista che in oltre 7 anni ha rivoluzionato la griffe ammiraglia del gruppo Kering,il ruolo di direttore creativo L'articolo proviene da Firenze Post.

Michele lascia la direzione creativa: 'Per me finisce un viaggio straordinario' FOTO Michele lascia la direzione creativa di. La conferma arriva nella serata del 23 novembre con una nota ufficiale del marchio del gruppo Kering, dopo i rumors circolati per ore: dopo ...«Gucci è stata la mia casa. A questa famiglia allargata va il mio ringraziamento più sentito, il mio abbraccio più grande e commosso» ...Alessandro Michele ha lasciato Gucci dopo sette anni: "Ci sono momenti in cui le strade si separano in ragione delle differenti prospettive".