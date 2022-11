Guasto tecnico sulla Roma-Lido | ennesima giornata d’inferno per i pendolari

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ostia – Un mercoledì nero quello affrontato oggi, 23 novembre 2022, daiche prendono quotidianamente la: il servizio fra Ostia e Acilia è stato interrotto a causa di une la stazioni sono state chiuse. Ilsarebbe stato causato da un cavo aereo tranciato. Gli addetti in stazione, riferivano dell’attivazione di bus sostitutivi, ma intorno alle 10 ancora non se ne vedeva traccia. Furiosi i membri del ComitatoOstia che lamentano gli ennesimi disagi causati e una mancanza di informazione da parte di Astral e Cotral: “Ma quale Metre. Non basta cambiare nome a un disastro e verniciare i treni per dimenticare l’inferno quotidiano che vivono i. Anche ...