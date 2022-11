Gravina | «Europei 2032? L’Italia deve essere credibile»

Leggi su calcionews24

Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di ospitare in Italia gli Europei nel 2032: ecco che cosa ha dichiarato Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha parlato ai giornalisti a margine della presentazione del libro Le nuove guerre del calcio. Ecco cosa ha detto sugli Europei. LE DICHIARAZIONI – «Noi dobbiamo essere credibili con la nostra candidatura, non possiamo vendere sogni. Chiederemo alla Uefa sensibilità politica nel capire che l'Italia ha voglia di crescere e lanciare un'idea nuova del calcio europeo. L'Italia, se vuole pensare di concorrere in maniera paritaria alla Turchia, deve presentare anche progetti di stadio aggiornati al 2032».