Grand Prix Deglane di Lotta | le Azzurre a Nizza per il podio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) È tutto pronto per l’appuntamento annuale con ilHenri, torneo diin scena a, in Francia, da venerdì 25 a domenica 27 novembre. Per la Nazionale Italiana parteciperà la squadra femminile, composta da Maria Ferone (50 kg), Alice Bevilacqua (53 kg), Immacolata Danise (55 kg), Ilaria Salvaterra (57 kg), Aurora Russo (59 kg), Elena Esposito (62 kg), Veronica Braschi (65 kg), Laura Godino (68 kg), Fabiana Dattilo (72 kg), ed Enrica Rinaldi (76 kg). Le atlete saranno accompagnate dai coach Michele Liuzzi, Salvatore Rinella e Massimiliano Saglietti e dall’arbitro Angela Giuffrida. La gara dellesi svolgerà tutta nella giornata di venerdì 25, a partire dalle ore 10:30 con le eliminatorie, per finire intorno alle 20:00 con le finali delle stesse categorie. ...