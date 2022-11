Giulio Terzi a Strasburgo per il 70° anniversario del Parlamento europeo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 novembre 2022). Il presidente della commissione Politiche Unione Europea del Senato della Repubblicadi Sant’Agata ha partecipato a, in rappresentanza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, alla cerimonia per il 70°del. A margine dell’evento, il presidenteha svolto tre incontri bilaterali con il presidente dell’omologa commissione delportoghese, Luis Capulas Santos, con il presidente delmaltese, Angelo Farrugia, e con la Vicepresidente del Senato francese, Pascale Gruny. Sono stati discussi temi già affrontati nell’ultima riunione della COSAC, che ha avuto luogo a Praga la settimana scorsa. In particolare, nei tre bilaterali è ...