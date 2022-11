Giulia Salemi | il discorso alla Camera dei Deputati | “La violenza sulle donne va combattuta ogni giorno”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Nel mio piccolo cerco di mettere la mia ‘influenza’ in qualcosa di socialmente utile“. La tematica urgente, in questo caso, ha un nome ben preciso:contro le. E quando lo si fa da un ‘palcoscenico’ istituzionale come Montecitorio la valenza dell’appello è ancora più forte., 29enne conduttrice televisiva e modella italiana di origini iraniane, martedì 22 novembre è stata invitata al Palazzo romano per affrontare appunto la questione, che le sta particolarmente a cuore, delladi genere, in vista della Giornata mondiale del prossimo 25 novembre. L’influencer ha condiviso su Instagram il video del suo intervento, in cui invita la platea presente ma soprattutto quella mediatica a “non voltarsi dall’altra parte” di fronte a quello che lesono ...

In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,è stata invitata alla Camera dei Deputati. L'influencer persiana, emozionata come non mai, ha pronunciato un discorso intenso, che contiene anche un appello alla politica nostrana. ...Leggi Anchee Pierpaolo Pretelli, arriva la proposta di matrimonio... ma è un fake L'impegno nel socialesceglie un look elegante e formale: indossa un tailleur pantalone beige e ...Giulia Salemi, alla Camera dei Deputati, in tailleur beige, ha tenuto un lungo discorso toccante sull'importanza del 25 novembre.In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Giulia Salemi è stata invitata alla Camera dei Deputati. L’influencer persiana, emozionata come non mai, ha pronunciato un ...