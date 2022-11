Giulia Salemi | il discorso alla Camera dei Deputati | ' La violenza sulle donne va combattuta ogni giorno'

'Nel mio piccolo cerco di mettere la mia 'influenza' in qualcosa di socialmente utile'. La tematica urgente, in questo caso, ...In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,è stata invitata alla Camera dei Deputati. L'influencer persiana, emozionata come non mai, ha pronunciato un discorso intenso, che contiene anche un appello alla politica nostrana. ...Giulia Salemi, alla Camera dei Deputati, in tailleur beige, ha tenuto un lungo discorso toccante sull'importanza del 25 novembre.In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Giulia Salemi è stata invitata alla Camera dei Deputati. L’influencer persiana, emozionata come non mai, ha pronunciato un ...