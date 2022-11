Giroud | “Siamo in pensiero per Lucas Hernandez | gli dedico la vittoria”

... l'attaccante Olivierha così parlato. Ecco le sue parole: 'Dove bisogna migliorare Nell'approccio alla partita, anche se oggiriusciti a reagire rapidamente. Avremmo potuto segnare più ...è implacabile (51 gol, come Titi Henry e nessun altro nella storia dei Bleus), Rabiot ... Nonalla Francia del '98, quella con Deschamps in campo e tantissima Serie A intorno a lui e Zidane ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Francia non sbaglia all'esordio. Buona la prima per i ragazzi di Deschamps che strapazzano 4-1 un'Australia intraprendete che era anche passata in vantaggio dopo 9 minuti. Al ...