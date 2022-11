Giornata contro la violenza sulle donne | cosa si farà a Napoli

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Tre eventi per celebrare lala. Li ha annunciati il Comune diper dopodomani, venerdì 25 novembre. Si tratta di un flash-mob, un convegno nel corso del quale saranno resi pubblici i dati delle denunce pervenute nei centri antipartenopei e, di sera, il via ad una illuminazione speciale per il Maschio Angioino e la fontana del Tritone di piazza Municipio. Si inizierà alle 9 del mattino con il flash mob che vedrà protagonista, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi, l’ex presidente della Camera Roberto Fico, l’assessore alle pari opportunità Emanuela Ferrante e l’attrice Isa Danieli che declamerà alcuni versi dedicati alle. Per l’occasione, ...

Per questo, mettendoci la faccia, e hanno ideato una campagna di sensibilizzazione e prevenzione in occasione dellainternazionale per l'eliminazione della violenzale donne. I ...... lanciata da ActionAid in occasione dellainternazionale per l'eliminazione della violenzale donne: il ghiaccio infatti è il protagonista dell'esperienza, simbolo dello stallo che ...Battipaglia iniziativa nel giorno della violenza contro le donne. Nel pomeriggio del 25 novembre sarà anche installata una panchina rossa ...È in vigore fino alle 6 di domani mattina, domenica 20 novembre una allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania di livello arancione su tutta la Campania ad… Leggi ...