Giornalisti | Sandro Bennucci confermato presidente dell’Associazione Stampa Toscana

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "Il grande risultato elettorale, con la partecipazione al voto di oltre il 50% degli iscritti, percentuale mai raggiunta negli ultimi 20 anni e i 103 iscritti in più rispetto a 4 anni fa - ha detto il- è motivo di soddisfazione, ma ci impone un ancora maggior impegno nella difesa dei colleghi nel momento più difficile per la categoria" L'articolo proviene da Firenze Post.

... mentre in sala, l'allora presidentePertini sceglie di sedersi in platea, rifiutando ... 'come se rappresentasse - dice Holten - iche lottano per la libertà di parola. Una pergamena ...Alcuni precedenti Il primo caso di cui Napolitano da conto e il rifiuto delpPresidente... nonché di misure detentive per iche diffondessero il contenuto di intercettazioni ... Elezioni Asva, il sindacato dei giornalisti: Alessandro Mano il più votato "Il grande risultato elettorale, con la partecipazione al voto di oltre il 50% degli iscritti, percentuale mai raggiunta negli ultimi 20 anni e i 103 iscritti in più rispetto a 4 anni fa - ha detto il ...Sandro Bennucci confermato, all'unanimità, alla presidenza dell'Associazione Stampa Toscana, vice presidenti Paola Fichera e Franco Vannini ...