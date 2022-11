Giorgia Meloni non riceve un doppio stipendio | sia da deputata che da presidente del Consiglio

Lo scontro trae i giornalisti c'è stato. Per giunta nella sede ufficiale di confronto con la stampa, cioè la sala apposita di Palazzo Chigi. L'insofferenza del premier si è ...Un mese in più all'80% Nella manovra di Bilancio per il 2023, comunica in conferenza stampa il Premier" c'è una misura molto importante sul congedo parentale, ora retribuito al 30%. ...Dopo quelle sulle bollette "è la misura più costosa", ha spiegato la presidente del Giorgia Meloni illustrando la Legge di Bilancio in conferenza stampa. Viene quindi confermato il taglio di 2 punti ...Per il governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la strategia giusta per risolvere la carenza di personale nella ristorazione e nel turismo non è dare un salario minimo garantito, ma ...