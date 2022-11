Ginnastica | Raffaeli | “Vicina alle ragazze che stanno denunciando”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sofia, prima italiana a vincere un oro ai Campionati del mondo di ritmica, ha parlato della vicenda delle denunce che ha scosso il mondo dellanel corso dell’ultimo mese e sulle quali sta indagando la procura federale. “Sonochefacendo queste denunce”, ha detto la giovanissima campionessa azzurra, intervenuta alla presentazione della partnership tra le Fiamme Oro e Allianz. “Tutte le persone, non solo nello sport – ha proseguito la 18enne – dovrebbero avere un’alimentazione sana ed equilibrata. Io non ho mai avuto di questi problemi, la mia società mi è sempre stata. Mi dispiace per questa situazione, spero si possa risolvere tutto al più presto. Laè uno sport bellissimo”. ...

