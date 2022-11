Giannini contro Meloni? Quando l' ho letto L' ex direttore che lo stronca | così

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Antonello Piroso, exdel TgLa7, inchioda Massimode La Stampa che in un post pubblicato su Twitter scriveva: "Cara presidente, i giornalisti stanno al mondo per fare domande, i politici hanno il dovere di dare risposte. 'È la stampa, bellezza, e tu non puoi farci niente…'". Un concetto cheha ripetuto anche da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata di ieri 22 novembre: "Quello che è successo in conferenza stampa stamattina è sgradevole. E c'è anche il precedente di Bali. Oggi si parlava della legge di bilancio, ci si aspettava largo spazio alle domande dei giornalisti", ha proseguito il, "invece lei doveva andare da Confartigianato e ha tirato fuori questo atteggiamento infastidito e dell'under dog, quello della ...