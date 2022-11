Giandavide De Pau | fermo convalidato ma il gip si riserva sulla misura L’avvocato | “Profilo psichiatrico da esaminare”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha convalido ildiDe Pau, l’uomo considerato il killer di tre donne uccise giovedì scorso a Roma nel quartiere Prati. Nell’interrogatorio il 51enne, con diversi precedenti penali, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice si èto l’emissione di unacautelare da applicare. L’uomo è attualmente detenuto a Regina Coeli. De Pau è in regime di “grandissima sorveglianza” controllato 24 ore su 24. “Il suoandrà esaminato anche dalla procura. De Pau era libero perché non aveva titoli per essere detenuto, e nessuno, neanche gli psichiatri che lo avevano visitato, si erano accorti della sua pericolosità” aveva dettoAlessandro De Federicis prima ...

