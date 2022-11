Già tanto se conoscono Povia e Pupo | Scanzi | veleno contro il centrodestra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "La manovra è una Robin Hood al contrario": Andrea, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha criticato duramente la Legge di Bilancio approvata dal governo Meloni. Ma non si è limitato a questo. Perché poi si è scagliato anchela coalizione di, sparando un colpo bassissimo: "Sentivo Bersani citare Esiodo, nelitaliano è giàse". Di fronte all'interruzione della conduttrice,ha corretto un po' il tiro dicendo: "Quando sento le dichiarazioni e vedo le facce di gente di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, vedo gente molto preparata ma anche gente secondo me profondamente impreparata". "Anche nel M5s ne avevamo visti tanti di ...