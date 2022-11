GFVip | Antonino Spinalbese in lacrime con Oriana Marzoli Lei | “Qualcosa è cambiato tra noi”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lunedì notte, dopo la diretta delsi sono nascosti sotto le coperte maè andato storto. Tanti baci ma nulla di fatto perché l’ex di Belen Rodriguez è scoppiato a piangere per motivi ignoti. L’influencer venezuelana ha provato a chiedere spiegazioni ma non sono arrivate ed è per L'articolo