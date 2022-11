Gf Vip | Antonella Fiordelisi si scaglia contro Nikita Pelizon | il fidanzato Edoardo Donnamaria la zittisce

Nella notte, al Gf, mentre parlava con Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi ,Fiordelisi si è lanciata in un'invettiva contro Nikita Pelizon , mettendo addirittura in scena un'imitazione della ...E per quanto riguarda i migliori ed i peggiori concorrenti del GF7, Guendalina Tavassi non ha ... Le peggiori, senza dubbio, sonoFiordelisi " zero ironia, zero contenuti, e uno zero non ...Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli non ne può più di Antonino Spinalbese. La concorrente non si è impietosita neanche vedendolo piangere sotto le coperte. Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli no ...GF Vip, le paure di Antonino Spinalbese: Oriana Marzoli si sfoga con Antonella Fiordelisi Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in ...