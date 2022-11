Gerusalemme in stato d' allerta | 1 morto e 22 feriti in due attentati Jihad | ' Atti eroici'

Elevato lodi allerta in città nel timore che ci siano altri ordigni in procinto di esplodere,...esploso il primo - Una prima esplosione è avvenuta stamane all'ingresso occidentale diDue attentati hanno sconvoltoquesta mattina in un attacco combinato che ha causato la morte di una persona e il ...pensiero di Calenda è che "per fortuna abbiamo avuto il Vangelo e lo...Una esplosione si è verificata stamane all'ingresso occidentale di Gerusalemme. La deflagrazione si è verificata nei pressi di una fermata di autobus, in quel momento ...In città è stato elevato lo stato di allerta 1' DI LETTURA GERUSALEMME – Due esplosioni si sono verificate stamane all’ingresso di Gerusalemme. Lo ha reso noto la polizia israeliana. La prima deflagra ...