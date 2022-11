Gerusalemme | due esplosioni vicino a fermate di autobus | almeno 1 morto e 19 feriti

(Di mercoledì 23 novembre 2022), duedi19Duesi sono verificate nella periferia didi: le deflagrazioni hanno ucciso un uomo e ferito19 persone, alcune delle quali in maniera grave. A causare le deflagrazioni sono stati degli ordigni lasciati all’interno di due borse. La prima esplosione è avvenuta poco dopo le 7all’ingresso di Givat Shaul. La seconda deflagrazione, invece, si è verificata alle 7,30 nei pressi dell’ingresso di Ramot. La polizia diha legato le duea possibili attacchi dei ...

Decine di feriti, alcuni in gravissime condizioni AGI - Sono due le esplosioni che hanno scosso Gerusalemme e causato un morto e 17 feriti. La polizia pensa ad un attacco coordinato. La prima è avvenuta vicino alla stazione centrale degli autobus all'ingresso ... Le altre notizie del giorno: in Cina continuano le marce e le proteste nella fabbrica degli iPhone; solo una piccola parte dei detenuti rilasciati la settimana scorsa dalla giunta birmana erano prigionieri politici.