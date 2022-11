Gerusalemme | due esplosioni alle fermate degli autobus | ci sono feriti – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un’esplosione si è verificata nei pressi di una fermata diall’ingresso occidentale di. I servizi d’emergenza parlano di una decina di. Due sarebbero gravi. Un’altra esplosione c’è stata ad unoingressi settentrionali in prossimità del rione Ramot. Secondo le prime informazioni la deflagrazione – avvenuta in un’ora di punta durante la quale il traffico stradale era intenso – non ha provocato vittime.e foto da: Amichai Stern su Twitter su Open Leggi anche: Il deputato che tira fuori una pistola adurante gli scontri: «Se lanciano sassi sparate» – Il, attacco armato con un bus: 8, due gravi. Arrestato un sospettato palestinese – Il ...