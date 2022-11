Gerusalemme | 2 esplosioni vicino fermata bus | feriti 1 morto una trentina di feriti

... visto che il secondo ordigno è esploso pochi minuti dopo nello stesso quartiere dove era esploso il primo - Una prima esplosione è avvenuta stamane all'ingresso occidentale di. La ...Gli ospedali hanno riferito che almeno 12 persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Almeno una persona uccisa e altre 14 ferite: è il primo bilancio di esplosioni che si sono verificate oggi a Gerusalemme, in una stazione di autobus e presso una fermata in un'altra parte della città.