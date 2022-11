QUOTIDIANO NAZIONALE

Così protestano i giocatori della nazionale tedesca contro la decisione della federazione di vietare la fascia arcobaleno 'One ...In effetti, all'appello manchiamo soltanto noi e la. Ma se quest'ultima attende il parere ... una bomba a mano nello stagno placido della realtàda false emergenze. Ma viene da ... Germania 'silenziata': la foto di squadra contro la Fifa. Cosa c'è dietro la protesta Tutti allineati sul campo per la foto di squadra ma con la mano a tappare la bocca, a significare 'ci hanno silenziato'. (ANSA) ...Città del Vaticano – Il match si è concluso con una sorta di pareggio. Nonostante gli sforzi il Vaticano non è, infatti, riuscito a bloccare la maxi rivoluzione ...