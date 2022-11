Germania | la ministra degli interni con la fascia “One Love”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il gesto di Nancy Faeser, ministrotedesco, durante la sfida trae Giappone ai Mondiali Lae della patria tedesca, Nancy Faeser, prende posizione contro la Fifa in-Giappone. IL GESTO – Laha assistito alla partita con laOne, quella che invece Manuel Neuer non ha potuto indossare per volere della Fifa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il gesto di Nancy Faeser, ministro degli interni tedesco, durante la sfida tra Germania e Giappone ai Mondiali La ministra degli interni e della patria tedesca, Nancy Faeser, prende posizione contro la Fifa in Germania-Giappone. IL GESTO - La ministra degli interni ha assistito alla partita con la fascia One Love, quella che invece Manuel Neuer non ha potuto indossare per volere della Fifa. Leggi anche Qatar 2022, goleada Spagna: travolge Costa Rica 7-0 Mondiali 2022, Germania protesta contro Fifa: la tv oscura l'immagine - Lo speciale Germania-Giappone, la ministra tedesca sfida la Fifa