Germania | giocatori con la mano sulla bocca contro la Fifa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ore 14 - I nazionali tedeschi si auto censurano per protestare: ribadita la volontà di vestire la fascia arcobaleno Idella nazionale tedesca si sono resi protagonisti di un gesto di protesta al momento delle foto di rito prima della garail Giappone. Tutti si sono messi lainsegno di (auto)censura e un comunicato della federazione ha ricordato il profondo dissenso verso la decisione delladi negare ai capitani la possibilità di indossare la fascia arcobaleno ?One Love'. Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. ...

I tedeschi non ci stanno. Per prostestare contro le censure della Fifa , che sotto pressione del Qatar, ha bandito la fascia ' One Love ', idella, prima del fischio iniziale della partita contro il Giappone , sono scesi in campo per la foto di squadra, tutti con le mani sulla bocca. Un gesto forte contro la gestione ...Inoltre idellaal momento della tradizionale foto di gruppo si sono coperti la bocca, in un chiaro segno di denuncia per le limitazioni alla libertà di esprimere il sostegno ai ...Netta presa di posizione della nazionale tedesca. "Negarci la fascia rainbow è come toglierci la voce. Restiamo sulla nostra posizione".Anche il portiere della Germania, Manuel Neuer, capitano della formazione tedesca, ha deciso di rinunciare a indossare la fascia "One Love" ...