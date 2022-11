Germania Giappone | Muller fa il centravanti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Toccherà a Thomas, giocatore eclettico come pochi altri al mondo, fare la prima punta nell’esordio di Qatar 2022.delle ore 14 ha anche questo come motivo d’interesse. Insieme a lui, o meglio alle sue spalle nel 4-2-3-1 disegnato da Flick, ci saranno probabilmente due compagni del Bayern: Musiala e Gnabry., 33 anni, ha fatto il suo debutto in nazionale nel 2010, anno nel quale stupì tutti al Mondiale in Sudafrica, mettendo a segno 5 gol e mostrando quel talento unito alla determinazione che ne ha contrassegnato tutta la carriera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Toccherà a Thomas Muller, giocatore eclettico come pochi altri al mondo, fare la prima punta nell'esordio di Qatar 2022.delle ore 14 ha anche questo come motivo d'interesse. Insieme a lui, o meglio alle sue spalle nel 4 - 2 - 3 - 1 disegnato da Flick, ci saranno probabilmente due compagni del Bayern:...... ma anche dallo stadio in cui stasera esordirà contro il, il Khalifa, tempio dell'Aspire Academy, un misto tra il nuovo Wembley e una moschea, con tanto di minareto., il Mondiale ...Penultima giornata di esordi nei Mondiali in Qatar. La Germania è attesa alle ore 14,00 italiane per il suo debutto contro il Giappone nel gruppo E. Flick deve fare a meno di Sané, infortunatosi al gi ...Mondiali Qatar 2022: i convocati del Giappone, tutti i giocatori che prenderanno parte alla coppa del mondo. Tutte le informazioni ...