Germania Giappone 1-2 | tracollo tedesco | il Giappone esulta!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Al Khalifa International Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Khalifa International Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, Neuer e la fascia "One love" ., mano alla bocca per i tedeschi .: Gundogan sblocca su rigore .e il ricordo dei ...Laha usato la tradizionale foto ufficiale del pre - partita con ilin segno di protesta contro la decisione della Fifa di vietare le fascia arcobaleno con la scritta 'One Love'. La ...Continuano le sorprese di Qatar 2022 e questa volta tocca al Giappone sorprendere tutti. I ragazzi di Moriyasu hanno sorprendentemente conquistato 3 punti vincendo 2-1 contro ...Clamoroso risultato ai Mondiali, il Giappone batte 2-1 in rimonta la Germania in una gara valida per la prima giornata del gruppo E. Firmano il clamoroso risultato i gol di Doan e Asano che rimontano ...