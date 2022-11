Germania | condannata ex segretaria di un campo nazista | ha 97 anni e aveva tentato la fuga

Quello che si è concluso oggi nel tribunale di Itzehoe, nel nord della, è uno degli ultimi processi per crimini nazisti. Il pubblico ministero Maxi Wantzen ha dichiarato che Irmgard Furchner ...'Mai' è un sacco di tempo. Stavolta è durato 77 anni. E, probabilmente, Irmgard Furchner, 97 anni, non si sarebbe mai aspettata di esserea due anni di reclusione nel 2022 per un crimine commesso durante la Seconda guerra mondiale. In uno degli ultimi processi per crimini nazisti, celebratosi all'interno del tribunale tedesco ...Irmgard Furchner è stata dichiarata colpevole di complicità nell'«omicidio crudele e doloso» di oltre 11.000 persone nel campo di concentramento di Stutthof ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...