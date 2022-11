Gentiloni | “Nel nuovo Patto di stabilità tempo al posto di golden rule”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) BRUXELLES – Nelle ipotesi della Commissione di revisione delle regole deldie crescita per gli investimenti il fattoreva a sostituire la cosiddetta ‘’ sugli investimenti: “Consentiamo ai Paesi membri che scelgono di investire nelle nostre priorità comuni di avere la facoltà di aver piùper ridurre gradualmente il debito”. E’ uno strumento che “mira allo stesso obiettivo” della. Lo ha spiegato il commissario Ue all’Economia, Paolo, al question time al Pe. “Noi proponiamo un modo diverso di tener conto delle stesse esigenze che solitamente vengono trattate con la ‘’, che non cancellano di certo il debito, ma consentono ai Paesi ...

... finalmente, ha messo mano cancellandola2024. "Se fosse per sempre non incentiverebbe le ... il presidente, che ha detto 'prima vediamo il testo'" ....proposta presentata in un lavoro di Marco Buti (Capo di gabinetto del Commissario Paolo) ...lavoro si fa riferimento al concetto di 'beni pubblici' europei differenziandolo da quello di '...BRUXELLES - Nelle ipotesi della Commissione di revisione delle regole del Patto di stabilità e crescita per gli investimenti il fattore tempo va a ...La legge di bilancio ne prevede la reintroduzione per il solo lavoro saltuario nell'agricoltura, nel comparto horeca (hotellerie-restaurant-café) e nel lavoro domestico: pro e contro ...