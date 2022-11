Genovese | le motivazioni della sentenza | “Vigile e lucido durante le violenze Feste specchietto per le allodole”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Le condotte ascritte ad Albertoappaiono contraddistinte da particolare gravità”. Lo afferma la giudice Chiara Valori nelleche ha condannato l’imprenditore del web a 8 anni e 4 mesi per aver violentato due giovani ragazze dopo averle stordite con un mix di cocaina e ketamina. Secondo la gup, che lo ha condannato nel processo con rito abbreviato, “appare pregnante anche l’intensità del dolo e la spregiudicatezza con cui l’intento edonistico è stato perseguito”. Per l’ex consulente, accusato degli stupri di una mo18enne a Milano tra il 10 e l’11 ottobre 2020 e di una 23enne in una villa sull’isola di Ibiza nel luglio precedente, è stata respinta la tesisemi-infermità mentale. L’abuso di sostanze stupefacenti non ha infatti compromesso ...