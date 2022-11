Genova | uccisero il padre violento | 22enne assolto | condannato il fratello maggiore

commenta Nel 2020 ail padre per i maltrattamenti inferti alla madre. Per l'omicidio, Simone Scalamandrè , 22 anni, è stato assolto dalla corte di Appello, mentre per il fratello Alessio è stata ...L'omicidio era avvenuto nel quartiere San Biagio, nella periferia di. La vittima era indagata per maltrattamenti nei confronti della madre dei ragazzi e quel giorno era andato a casa per ...Il minore dei fratelli Scalamandrè - Simone - è stato assolto, il giudice della Corte d'assise d'appello ha confermato 21 anni per Alessio ...Nel 2020 a Genova uccisero il padre per i maltrattamenti inferti alla madre. Per l'omicidio, Simone Scalamandrè, 22 anni, è stato assolto dalla corte di Appello, mentre per il fratello Alessio è stata ...