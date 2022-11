Gas | Francia | Italia | Polonia | Spagna | pesi massimi Ue bocciano ' price cap' a 275 euro - 3

... 'Nell'ultima proposta della Commissione il 'price cap' ale' a un livello molto alto e mi ... Infine la: fonti del ministero della transizione ecologica sostengono che il testo di ...... concepito in modo da non compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento e da aumentare il consumo di; un quadro temporaneo per fissare un tetto al prezzo delutilizzato per la produzione ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...Dal gruppo di riflessione politico-economico internazionale Bruegel, la proposta di un Fondo europeo per proteggere i consumatori dai prezzi elevati del gas, incentivando al contempo il risparmio ener ...