Futuro Cristiano Ronaldo | è caos | diserterà la conferenza del Portogallo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tante al momento le incognite legate aldi. Una condizione che, se porta ora a chiedersi quale possa essere il prossimo punto di approdo del grande calciatore, viene per adesso accantonata e nascosta dal classe ’85. Proprio oggi,dovrebbe non a caso disertare lastampa del, probabilmente per non parlare della sua futura destinazione. Una questione, quella deldel giocatore portoghese, che comporta naturalmente non poche domande, con correlate indiscrezioni da parte di vari giornalisti del settore. Vigilia dell’incontro-Ghana: diserta lastampa(Photo by Christopher Lee/Getty Images ...

Un conciso comunicato rilasciato martedì sera legge: 'Ronaldo lascerà il Manchester ... segnando 145 gol in 346 presenze , e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il'. ......della stagione e per il". Queste le parole di Piers Morgan a TalkTv ieri sera: "Sono rimasto sorpreso dalla rapidità con cui questo rapporto s'è concluso, ma non sono sorpreso che...Il Newcastle tenta Cristiano Ronaldo dopo la risoluzione contrattuale con il Manchester United. Gli indizi portano all’Arabia Saudita, con lo sceicco Mohammed Bin Salman che lo acquisterebbe per sei o ...Il Napoli è molto attivo sul mercato. Il club partenopeo valuta nomi per il futuro e Giuntoli è al lavoro costante per accontentare i tifosi. Cristiano Giuntoli è senza dubbio una delle principali ...