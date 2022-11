Frattaglie d’infinito

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Vincenzo Calafiore – Perso nel dolce girone di parole di una strofa, di una poesia mai scritta, pensata parola per parola, rigo dopo rigo, nella malinconica attesa della sera. Penso e sorrido, a volte piango, davanti alla televisione, come piangono e ridono i bambini. Fra i tanti ricordi che se ne sono andati, uno mio, di un ladro di coriandoli, che il tempo si è portato via, senza tenere conto della sua bravura, di come rubava alla notte i suoi coriandoli di stelle. E’ un periodo della mia vita in cui anziché abbracciare vorrei essere abbracciato. Mi manca persino quel bacio notturno con il quale auguro la buonanotte a Gesù che mi guarda dall’alto del comodino. Dormo di più la mattina, nel silenzio profondo di una città morta, silenziosa, cimiteriale; appartengo anagraficamente alla categoria di : ladri di coriandoli. Quei sogni appesi a uno spicchio di luna nelle freddi ...