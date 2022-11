Franco Baresi a Jesi | al Circolo Cittadino ‘Libero di Sognare’

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ildiospita, udite udite,con… Libero di Sognare! Pranzo di gala con il capitano. Fuoriclasse nello sport e nella vita,è da sempre un esempio per i giovani. Ebbene sì, la bandiera rossonera sarà protagonista nella suggestiva location deldi. Sabato 26 novembre la data da mettere in calendario. Un pranzo regale tutto a sfondo Milan, con i tifosi rossoneri che potranno partecipare e vivere l’intera giornata al costo di 35 euro al fianco del Capitano. Dalle 11 alle 12,30 spazio a un gustoso e divertente aperipranzo: costo fisso di 20 euro. Il Capitano incontrerà dunque gli amici del Milan Club di, pronti ad abbracciare il ...

Vivere Marche

Nel 2013 il difensore, suo compagno al Milan, lo inserì nell' undici dei più forti calciatori con cui aveva giocato in carriera. In Europa ha vestito le maglie di Monaco, Paris Saint - ...Fortunatamente il resto dell'estate, che trascorsi come di consueto ai Bagni Ariston di Rapallo , mi fece dimenticare in fretta le lacrime di Baggio e quelle, strazianti, di, ... Jesi: a pranzo con il Capitano, Franco Baresi al Circolo cittadino - Notizie Marche La bandiera del Milan Franco Baresi sarà ospite del Circolo Cittadino di Jesi (Sala del Lampadario, via XX settembre n.2) nella mattinata di sabato 26 novembre. Un gustoso pranzo a tinte rossonere con ...Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato così la premiazione di Ramos come miglior difensore della storia: "Mi ribello orgogliosamente. Ma perché