Francia | incubo Lucas Hernandez | è rottura del crociato

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dopo Benzema e Nkunku, laperde anche, costretto a dire addio al Mondiale in Qatar a causa del grave infortunio rimediato nel primo tempo contro l’Australia. La risonanza magnetica effettuata a Doha ha confermato il peggio: “del legamentoanteriore del ginocchio destro”, ha reso noto la Federazione francese in un comunicato. Il calciatore si è infortunato in occasione del gol dell’Australia, dopo un dribbling di Leckie per l’assist a Goodwin. Oltre ai forfait in corso al Mondiale, Deschamps ha dovuto anche rinunciare a Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan, Christopher Nkunku e Presnel Kimpembe. SportFace.