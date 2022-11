Francia-Danimarca | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sabato 26 novembre alle ore 17, presso lo Stadium 974 di Doha, si giocherà, gara valida per la seconda giornata del Gruppo D dei campionati Mondiali di calcio.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Tutto facile per i campioni del Mondo che hanno esordito con una larga vittoria sull’Australia dopo un po’ di sofferenza. Adesso si punta a fare altrettanto con i danesi per blindare il primo posto e la qualificazione. I danesi si sono fatti bloccare inaspettatamente dalla Tunisia, per cui devono necessariamente tentare di fare bottino pieni con i francesi per sperare nel turno successivo. LE4-3-3 per il tecnico Deschamps che dovrebbe schierare Lloris in porta, in difesa agiranno Theo Hernandez a sinistra, Pavard a destra, ...