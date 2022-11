Francia Australia | meglio oggi che 4 anni fa

(Di mercoledì 23 novembre 2022), per la squadra di Deschampsquesta sera che quattrofa in Russia: ecco come andò Vista la coincidenza dell’esordio, mettere a confronto il4-1 di stasera con ildi 4fa, terminato 2-1, può essere interessante per tutti, a partire da Didier Deschamps. Che ha buone ragioni per essere felice, ben sapendo che le storie – e in particolare quelle Mondiali – sono tutt’altro che lineari. Resta il fatto che messi a specchio i due incontri, ecco cosa emerge.1) Ladiè passata in svantaggio, ma è andata al riposo sul 2-1 e nella ripresa ha dato l’impressione che i problemi fossero risolti ben prima dell’uno-due di ...

Le squadre torneranno in campo sabato 26 novembre: alle 11 ci sarà Tunisia -, seguita alle 17 daDanimarca.VIDEO GLI HIGHLIGHTS DI4 - 1 IL GOL DI GOODWIN IL GOL DI RABIOTIl centrocampista non è sceso in campo nel match dell’Australia chiusosi sul 4-1 per i transalpini Solo panchina per Ajdin Hrustic nel primo match dell’Australia a Qatar 2022: il centrocampista giallo ...La Francia non sbaglia all'esordio. Buona la prima per i ragazzi di Deschamps che strapazzano 4-1 un'Australia intraprendete che era anche passata in vantaggio dopo 9 minuti. Al ...