Francesca Barra | l’addio della showgirl dopo la tragedia | “Oggi è una giornata triste”

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Durante le ultime giornate l’Italia è stata colpita da un terribile lutto, la morte di una persona che ha toccato anche lei,. Ma di chi si tratta? In molti conosconoin qualità di conduttrice, giornalista, opinionista e scrittrice italiana. È conosciuto nel settore giornalistico e televisivo da quasi un decennio. Il suo nome è legato anche a quello di Claudio Santamaria, uomo che ha sposato e dal quale ha avuto anche tre figlie. È la città di Policoro, in provincia di Matera, a dare i natali ail 24 settembre del 1978. Cresce insieme ai genitori con i quali ha un bellissimo rapporto. Per quanto riguarda la tua formazione,si laurea in ScienzeComunicazione presso ...