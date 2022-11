Fotografa la mareggiata | ma viene inghiottita da un' onda | morta una turista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Stavando lasugli scogli del fiordo di Furore, ma è stata travolta da un'che non le ha lasciato scampo. Sarebbecosì, martedì mattina, unastraniera in vacanza in Italia insieme al...

La donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, stava fotografando lain corso nel fiordo di Furore, località della costiera. In acqua era finito anche il marito che però è stato ...La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, mercoledì 23 novembre, nel mare di Furore (Salerno). Una coppia di turisti di origine straniera stava cercando di fotografare lasugli scogli del fiordo di Furore , quando un' onda anomala ha travolto entrambi. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo, mentre la donna è morta annegata . Costiera Amalfitana, turista ...La tragedia è avvenuta nel mare della Costiera Amalfitana, dove una turista straniera è morta annegata dopo aver cercato di fotografare un'onda anomala ...Una turista straniera è morta travolta da un'onda mentre stava fotografando la mareggiata in corso nel fiordo di Furore, località della costiera amalfitana. Un 34enne è invece morto folgorato nel borg ...