Fotografa il mare in burrasca | tragedia per una 50enne

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La corrente l'ha trascinata via, mentre il marito, ricoverato in ospedale e ancora sotto choc, è riuscito a salvarsi aggrappandosi alla fune lanciata da un residente

Leggi anche Trovato senza vita sulla spiaggia di Seiano, pescatore di 34 anni morto folgorato: aperta inchiesta 'Mi sono recato subito lì - ha detto ...Salerno, 23 Novembre - Una turista straniera, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta travolta da un'onda mentre stava fotografando la ...