Foto di squadra polemica | la protesta della Germania fa il giro del Mondo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) È da poco iniziata la sfida trae Giappone valevole per la prima giornata del gruppo E del Mondiale di Qatar. Prima del fischio di inizio, però, al momentodidi rito, i giocatori tedeschi hanno spiazzato tutti con un gesto inaspettato. Infatti, gli undici giocatori hanno deciso di posare coprendosi la bocca con la mano in segno diverso la FIFA.Mondiali 2022, la: la spiegazione La FIFA, pochi giorni fa, ha deciso di negare alle squadre partecipanti l’usofascia da capitano con la bandiera arcobaleno. La sceltaFederazione internazionale ha creato non ...

Così protestano i giocatori della nazionale tedesca contro la decisione della federazione di vietare la fascia arcobaleno 'One ...... ha bandito la fascia ' One Love ', i giocatori della Germania , prima del fischio iniziale della partita contro il Giappone , sono scesi in campo per ladi, tutti con le mani sulla ...Mani sulla bocca, è la clamorosa forma di protesta della Germania che posa così per la foto di rito prima della partita col Giappone ...In molti hanno notato un dettaglio sullo scatto postato dall'account ufficiale della Coppa del Mondo: ecco cosa ha fatto il portiere tedesco ...